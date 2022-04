Oxford-Quartier: Uhrenturmgebäude soll Begegnungsforum werden

Das denkmalgeschützte Uhrenturmgebäude der ehemaligen Oxford-Kaserne soll künftig als Begegnungshaus neue Geschichte(n) schreiben. Dafür sind ab sofort die Ideen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger Gievenbecks und all derer, die sich für den Stadtteil einsetzen oder sich für das Oxford-Quartier interessieren, gefragt.

Unter dem Leitthema „Gemeinschaft und Begegnung“ soll das denkmalgeschützte Gebäude wieder zum Leben erweckt werden. Es könnte Raum geben für Vereinsleben, Nachbarschaftsaktionen, kulturelle Bildung und Bewegungskurse bis hin zu Musik, Theater, Literatur, Film oder Vortragsabende.

Die ersten Zukunftsschritte hin zum gemeinsamen Mittelpunkt im neuen Oxford-Quartier hat die Stadt Münster laut Pressemitteilung mit Vereinen aus Gievenbeck bereits im Sommer 2020 unternommen. Bei einer Besichtigungs- und Informationsveranstaltung nutzten Vereine die Gelegenheit, sich die unter­schiedlichen Räume anzuschauen. Sie gaben Anregungen und teilten ihre Flächen­bedarfe mit­.

Auf dieser Grundlage hat eine fachbereichsübergreifende Projektgruppe der Stadtverwaltung erste Raum- und Trägerschaftskonzepte entwickelt. In den Fokus gestellt hat sie vor allem die Multifunktionalität und öffentlich zugängliche Nutzung für möglichst viele Menschen.

Viele der bisher genannten und der prognostizierten Bedarfe könnten unter dem Dach der Stadtteilkultur Raum finden. Daher bietet das Kulturamt in den aktuellen Planungen an, die Trägerschaft für das Haus zu übernehmen und als Moderatorin ein „Stadtteilkultur-Haus für alle“ zu schaffen. Diese Option ist abhängig von den ermittelten Bedarfen, politischen Beschlüssen und notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen. Wichtige Kooperationspartner sind die ortsansässigen Vereine sowie die Westfälische Schule für Musik.

Um die Planungen weiter zu konkretisieren, möchte die Stadt nun wissen, welche Aktivitäten, Kulturangebote, Veranstaltungen und zukünftige Nutzungen in dem denkmalgeschützten Gebäude gebraucht und gewünscht sind. Unter www.muensterzukunft.de/uhrenturm können sich Interessierte das Gebäude mithilfe eines Video-Rundgangs anschauen, erste Raumkonzepte begutachten und eigene Ideen und Gedanken einbringen.

Für eine Beteiligung in analoger Form gibt es einen Flyer, der in ganz Gievenbeck verteilt wird und mit dem es möglich ist, Anregungen und Wünsche über eine abtrennbare Postkarte an die Planungsgruppe zu übermitteln. Die ausgefüllte Postkarte kann einfach am Eingang des Oxford-Quartiers an der Roxeler Straße in den roten Briefkasten eingeworfen werden.

Fachleute der Stadt sichten die Rückmeldungen und überprüfen, ob sie machbar und finanzierbar sind. „Aus den Ergebnissen leiten sie ein Gesamtkonzept ab, das Programmatik, Organisation und architektonische Anforderungen auf einen Nenner bringt“, wird seitens der Stadt versprochen.

Nach der Online-Beteiligung soll die Bürgerbeteiligung vor Ort weitergehen. Dazu lädt Oberbürgermeister Markus Lewe zu einem Austausch am 7. Juni (Dienstag) ab 19.30 Uhr in die Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums (Dieckmannstraße 141) ein. Bei der Veranstaltung haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die bisherigen Ideen aus der Online-Beteiligung zu informieren.

Um Anmeldung zur Veranstaltung wird gebeten: Sie kann per E-Mail (uhrenturm @stadt-muenster.de) oder unter ' 4 92 27 09 erfolgen.