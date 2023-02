Stein-Gymnasium stellt Musikprofil vor

Rund 130 Besucher kamen am Samstagvormittag in die Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Schließlich gab es das Musikprofil der (vielleicht) zukünftigen neuen Schule zu entdecken.

Für einen Samstagvormittag war es außergewöhnlich voll in der Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Aber wen wundert es, dass rund 130 Besucher, Kinder mit ihren Eltern, das Gymnasium besuchen, wenn es das Musikprofil der (vielleicht) zukünftigen neuen Schule zu entdecken gibt?

Schon seit dem vergangenem Sommer wird in einem neuen Profil – zusammengesetzt aus mehreren Klassen – miteinander Musik gemacht. „Gerade für diese kurze Zeit des gemeinsamen Musizierens hört sich das schon ganz wunderbar an“, so Silvia Schilmöller, Lehrerin am Stein und selbst Mutter einer der jungen Musikerinnen.

Während Arndt Neemann neugierigen Viertklässlern das Musikprofil, Instrumente und die derzeitige Gruppe des gemeinsamen Musizierens vorstellte, wurde das Gesagte und Gespielte mit einer Präsentation visueller Impressionen aus dem vergangenen Halbjahr untermalt.

„ Schlagzeug ist einfach cool. “ Benjamin, Klasse 5

Besonders interessant war laut Mitteilung der Schule für die jungen, potenziellen Neuzugänge, wenn sie erfahren, warum bestimmte Instrumente gewählt wurden. Geradeaus auf den Punkt brachte es Benjamin aus der jetzigen Klasse 5: „Schlagzeug ist einfach cool.“ Arndt Neemann gab allerdings zu bedenken, dass tolerante Nachbarn bei einem solchen Instrument durchaus von Vorteil seien.

Das Highlight dieses Morgens war für die Viertklässler dann sicherlich das Ausprobieren der favorisierten Instrumente unter Anleitung von Profis der Musikschule Münster.