Straßennamen im Westen überprüfen

Der Schlossplatz heißt nicht mehr wie ein ehemaliger Reichspräsident, die Henriette-Son-Straße erinnert nicht mehr an einen Sympathisanten des Nationalsozialismus. Geht es nach den Grünen, sollen alle Straßen in Münsters Westen überprüft werden.

Ende Mai wurde die Apffelstaedtstraße, benannt nach dem Nationalsozialisten Max Apffel­staedt, in Henriette-Son-Straße umbenannt. Geht es nach den Grünen in der Bezirksvertretung West, sollen alle Straßen im Westen der Stadt auf mögliche Bezüge zum Nationalsozialismus und Kolonialismus untersucht werden. Einen entsprechenden Antrag brachten sie im Oktober in die BV ein.

Nun hat das Stadtarchiv eine erste Liste mit 16 Straßennamen erstellt, die zwischen 1933 und 1945 im Westen vergeben wurden. Die meisten, wie der Wasserweg, haben räumliche oder topographische Bezüge. Ausnahmen bilden die Von-Esmarch-Straße (benannt nach dem Arzt Dr. Johann Friedrich August von Esmarch) und die Tondernstraße (benannt nach der dänischen Kleinstadt Tondern, die bis zum ersten Weltkrieg deutsch war). Kai Bleker (Grüne) warf in der aktuellen Sitzung der BV ein, dass auch Straßennamen überprüft werden sollten, die vor 1933 und nach 1945 vergeben wurden. So sei etwa die die umbenannte Apffel­staedtstraße erst 1979 so benannt worden.