„Ohne Arbeit kann ich nicht leben“

Vor fünf Jahren hat sich Mohammad Darkalt in Nienberge mit einer Änderungsschneiderei selbstständig gemacht und schnell einen festen Kundenstamm gewonnen. Seit Anfang diesen Jahres ist der gelernte Designer, der aus Syrien stammt, auch in Gievenbeck aktiv. Er übernahm die Reinigung am Rüschhausweg und richtete dort auch eine Filiale seiner Änderungsschneiderei ein. „Wir sind jetzt ein Familienbetrieb“, freut sich Mohammad Darkalt, denn seine Frau Rima, die in Syrien als Lehrerin tätig war, arbeitet mit, ebenso die beiden Söhne als Mini-Jobber.