Tanzen mit den Himmelswesen

In Zeiten von Corona kein einfaches Unterfangen: die Planung eines Ballettabends mit ungefähr 140 Tänzerinnen auf der Bühne, dreifach so vielen Menschen im Publikum und etlichen Helfern hinter den Kulissen. Das Team des Ballettstudios Tenbrock hat es gewagt. „Mit einer gewissenhaften Prüfung der 2G-Nachweise, Bürgertestungen und Maskenpflicht für alle sowie mit äußerster Disziplin durfte die Vorstellung stattfinden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es wäre schmerzhaft gewesen, wenn die Aufführung nicht hätte stattfinden dürfen. All die vielen Vorbereitungen und das große Engagement des Lehrerteams und vor allem der Schülerinnen wären vergeblich gewesen. „So aber gab es am Ende der zweieinhalb stündigen Inszenierung überglückliche Tänzerinnen und Initiatoren und ein restlos begeistertes Publikum.“

Choreographien entstanden im Lockdown

Federführend waren Jutta Tenbrock und Franziska Hummelt. Der Abend begann mit fünf kleinen Choreographien, die sich die Schülerinnen im Lockdown selbst ausgedacht hatten. Sarah Denningmann, Lea Rolfing, Lena Brandt, Susanna Althaus, Antonia Moormann sowie Hanna und Lotta Schaefer überzeugten nicht nur mit tänzerischem Können, sondern auch mit spielerischer Kreativität.

Das Hauptprogramm war mit dem Titel „Im Weltall“ überschrieben. In der Handlung um ein Mädchen (mit Charme und Grazie von Leni Pohlmann verkörpert), das sich auf den Weg zu den Sternen macht, wimmelt es von grandiosen Ideen und tollsten Himmelswesen.

Neben den gelungenen Choreographien, für die Leslie Hannemann, Alina Hartmann, Franziska Hummelt, Pamela June Nel und Esther Wohlgemuth verantwortliche zeichneten, sorgten die höchst kreativen und aufwendigen Kostüme für einen Hochgenuss.

Das hohe tänzerische Niveau der Gruppentänze fand sich auch bei den Solistinnen wieder, die teilweise auf Spitze tanzten.