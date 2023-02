Tolle Sause mit Clown Fidelidad

Mit wunderbaren Albernheiten, toller Musik und Akrobatik begeisterte Clown Fidelidad am Freitag beim Schulkarneval in der Michaelschule in zwei jeweils einstündigen Vorstellungen die Schüler und Lehrer auf Augenhöhe. Der vielseitige Clown Fidelidad bezog die Kinder immer wieder in seine Nummern mit ein.

Lustig und pädagogisch wertvoll

Die Show ist ein pädagogisches Programm zur Stärkung der Schulgemeinschaft – finanziert über den Förderverein der Michaelschule mit Unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost. So entstehen für die Kinder keine Kosten.

Bis zu den Sommerferien gibt es für die Kinder der OGS eine Clown-AG mit dem Clown Fidelidad.