Aus der Sicht von Bezirksvertreterin Hedwig Wenig ist es ein Missstand: In der SB-Filiale der Sparkasse wurde das Angebot zur Einreichung von Unterlagen abgeschafft, was insbesondere Senioren mächtig ärgert.

„Das ärgert die Leute und gehört in die Zeitung“, sagt Dr. Hedwig Wening. Als Mitglied der Grünen in der Bezirksvertretung (BV) Münster-West ist sie in den vergangenen Tagen wiederholt auf die Sparkassenfiliale Waldeyerstraße 70 auf der Sentruper Höhe angesprochen worden. Dort ist es nämlich nicht mehr möglich, von Hand ausgefüllte Überweisungsträger abzugeben. Seit Anfang Juli sei kein Einwurfkasten mehr vorhanden – und darüber regten sich etliche Mitbürger nicht zu unrecht auf, meint die Bezirksvertreterin.