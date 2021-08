UKM-Gästehaus soll am Jahresende fertig sein

Während auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne nach wie vor größtenteils Erschließungs- und Straßenbauarbeiten stattfinden, ist man gegenüber, auf der anderen Seite der Roxeler Straße, schon weiter. Seit Mitte des vergangenen Jahres wird dort das ehemalige Offiziers-Kasino saniert und umgebaut. Zukünftiger Nutzer ist das Universitätsklinikum Münster (UKM).

Ende diesen Jahres sollen die Bauarbeiten am „Oxford Forum“, wie das zukünftige Seminar- und Gästehaus heißen soll, abgeschlossen sein, teilt das UKM auf Nachfrage mit. In den vergangenen Monaten standen in dem Gebäude, was zu großen Teilen denkmalgeschützt ist, zunächst Dacharbeiten an. „Das komplette Dach wurde erneuert, in das Dachgeschoss wurden Gästezimmer integriert“, teilt das UKM mit. Noch ist die Fassade des ehemaligen Offizierskasino komplett eingerüstet, doch wer davorsteht, kann schon klar erkennen, dass das Dach erneuert wurde.

6800 Quadratmeter großes Gelände

Im Moment laufen laut des UKM Innenausbauarbeiten. So wird der Erdgeschossbereich im Moment saniert, zeitgleich werden Badezimmer in die bereits umgestalteten Gästezimmer eingebaut und installiert.

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, stehen laut des UKM Maler-, Parkett- und Tischlerarbeiten an. Zudem wird abschließend die Außenanlage des rund 6800 Quadratmeter großen Geländes saniert, dort sollen unter anderem Stellplätze entstehen.

Lange Verzögerungen durch andere Baustellen

Nachdem sich der Baubeginn aufgrund anderer Bauprojekte des Universitätsklinikums zunächst um rund anderthalb Jahre verzögert hatte, sei man aktuell trotz kleiner konjunkturbedingter Verzögerungen im Zeitplan.

Das UKM hat das ehemalige Offiziers-Kasino 2016 übernommen. Mitte 2020 wurde mit der Entkernung des Gebäudes begonnen. Während im Erdgeschoss künftig Seminarräume angesiedelt sind, entstehen in den oberen Etagen rund 20 Gästezimmer für Seminarteilnehmer und Mitarbeiter des UKM.