Umleitung der Busse im Auenviertel

Am kommenden Montag werden die Linien 11 und N80 im Auenviertel von Gievenbeck für zwei Tage umgeleitet. Grund dafür sind Grünflächenarbeiten.

Die Busse in Richtung Hauptbahnhof stoppen nicht an den Haltestellen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und Gartenbreie.

Von Montag, 11. April um 6 Uhr bis voraussichtlich Dienstag, 12. April werden die Linien 11 und N80 im Auenviertel von Gievenbeck umgeleitet.

In Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse ab der Haltestelle Dieckmannstraße (Linie 11) bzw. Ramertsweg (Linie N80) über Roxeler Straße und Gievenbecker Reihe. Die Busse können daher in Richtung Hauptbahnhof nicht an den Haltestellen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und Gartenbreie stoppen.

Nächste Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sind Dieckmannstraße auf der Roxeler Straße und Auenviertel. In Richtung Dieckmannstraße bzw. Roxel fahren die Busse wie gewohnt. Grund für die Umleitung sind Grünflächenarbeiten. Elektronische Fahrplanauskunft: www.stadtwerke-muenster.de