Via Steinfurter Straße in die City?

Es gab etliche Tagesordnungspunkte in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Münster-West, über die es am Donnerstagabend zu beratschlagen galt. Doch bei einem fiel – und das ist im Gremium keineswegs alltäglich – ganz besonders auf, dass sämtliche Mitglieder den Vorschlag des Amts für Mobilität und Tiefbau entschlossen ablehnen: Es ging um die Streckenführung der Veloroute 3. Sie führt von Altenberge nach Münster und soll am 8. Februar im städtischen Verkehrsausschuss beschlossen werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert