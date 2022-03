Vier Ampeln auf 800 Metern

Der Fahrradweg in Gievenbeck entlang der ehemaligen Kaserne an der Roxeler Straße, zwischen der Dieckmannstraße und der Gievenbecker Reihe, soll verbreitert werden. Die generellen Ausbaupläne wurden bereits in mehreren Schritten von den politischen Gremien der Stadt abgesegnet. Das Stück gehört zur Veloroute, die künftig von Nottuln und Havixbeck aus durch Roxel und an der ehemaligen Kaserne lang gen Innenstadt führen soll.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie