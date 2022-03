Vorsorge nicht nur für Senioren

Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht – all das sind Themen, mit denen sich wohl niemand gerne auseinandersetzt. Schließlich sind sie direkt mit Krankheit und dem Tod verbunden.

Und die Beschäftigung damit einfacher zu machen, verteilt die Caritas in Münsters Westen am Dienstag (8. März) zwischen 9 und 12 Uhr kostenlos sogenannte Vorsorgemappen. Das sind dicke Ordner mit vorgefertigten Unterlagen. Nach dem Ausfüllen sollen sie alle wichtigen Daten für den Fall enthalten, dass einem selbst mal etwas passiert.

„Es kann jeden von uns schon morgen treffen“, sagt Margarete Bollrath von der Caritas-Beratungsstelle in Gievenbeck. Die Vorsorgemappe biete die Gelegenheit, „selbst zu bestimmen, wann was passiert“.

Angehörigen Sucherei ersparen

In die Mappe gehören nicht nur Patientenverfügungen und Vollmachten. Es gibt auch Kapitel über Bankkonten, Schließfächer, Versicherungen oder Fahrzeugpapiere. „Wenn man es nicht in die Mappe steckt, kann man dort zumindest aufschreiben, wo was liegt“, sagt Gerlind Lefert-Eck von der Caritas. Damit erspare man Angehörigen langwierige Suchereien.

„Einzeln gibt es das alles schon, wir wollten es bündeln“, sagt Lefert-Eck über die Intention der Mappe. Ein Kapitel, das in den vergangenen Jahren an Relevanz gewonnen hat, ist der digitale Nachlass: „Es ist erschreckend, wenn man zusammenzählt, wie viele Online-Konten man hat“, sagt Bollrath. Auch die kann man in der Mappe aufschreiben.

Bewusst haben sich die Initiatoren für die Bezeichnung „Vorsorge-“ und nicht „Notfallmappe“ entschieden. „Sie soll einem ein Stück Sicherheit geben, alles geregelt zu haben“, sagt Bollrath.

5000 Exemplare umfasst die erste Auflage. Bei Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus findet das Projekt volle Unterstützung. „Wenn man die Mappe ausgefüllt hat, kann man das Thema abhaken und weiß, dass man alles denkbar mögliche getan hat.“

Ausfüllen dauert sehr lange

Der Nachteil: „Fünf Stunden dauert das wohl schon, die ganze Mappe auszufüllen“, sagt Klaus Stoppe von der kommunalen Seniorenvertretung. Wenn nicht noch mehr, denn einige Dokumente und Unterlagen müssten erst gesucht oder angefordert werden.

„Man sollte sich Schritt für Schritt vorwagen“, schlägt Bollrath vor. Am Ende lohne es sich, die Zeit investiert zu haben – und zwar nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für jüngere. „Auch jungen Leuten kann etwas passieren. Es rechnet ja nie jemand damit“, sagt Stobbe.

Spätestens wer Kinder oder einen eigenen Hausstand hat, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen.

Die Vorsorgemappe kann Dienstag an folgenden Stellen abgeholt werden: Caritas Beratungsstelle West (Heinrich-Ebel-Straße 41); MuM (Gescherweg 87); Pfarrbüro St. Michael (Enschedeweg 2); Pfarrzentrum St. Sebastian (Sebastianstraße 7/Ecke Kirmstraße). Am 16. März findet eine Infoveranstaltung zur Vorsorgemappe im St.-Michael-Pfarrheim statt. Anmeldung in der Caritas-Beratungsstelle Gievenbeck. Am 25. März wird die Mappe auch in Roxel, Mecklenbeck und Albachten verteilt.