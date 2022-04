Wege sollen sicherer werden

Mit einem neuen Ansatz will die münsterische Stadtverwaltung für mehr Sicherheit im Bereich der Autobahnbrücke am Rüschhausweg sorgen.

Autobahnbrücke am Rüschhausweg

Die Autobahnbrücke am Rüschhausweg steht schon länger in der Kritik von Fußgängern und Radfahrern. Für beide ist auf dem Randstreifen der Fahrbahn meistens kein Platz – und ein Überholverbot, das gefährliche Situationen mit vorbeifahrenden Autos verhindern soll, wird kaum beachtet. Die Stadt Münster will jetzt mit einem neuen Ansatz für mehr Sicherheit sorgen.