Weihnachtstüten für Wohnungslosentreff

Sozialpolitiker der CDU haben Geschenke an den Wohnungslosentreff in der Wartburgschule überbracht. Bis März bleibt der Treff noch geöffnet. Wie es danach weitergeht, ist fraglich.

Sozialpolitiker der CDU haben 50 Geschenktüten mit Kaffeebechern, Strümpfen, Süßigkeiten und FFP2-Schutzmasken an die Besucher des Tagestreffs für Wohnungslose in der ehemaligen Wartburgschule an der Von-Esmarch-Straße überreicht.

Auch den Mitarbeitern des vom Arbeiter-Samariter-Bund betriebenen Tagestreffs überbrachten Ratsherr Tobias Jainta, Ratsherr Perser Wolfgarten und CDU-Sozialpolitiker Richard Michael Halberstadt Geschenke und sprachen ihnen ihren Dank aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut der CDU soll der Treff vorerst bis zum 31. März geöffnet bleiben. Danach wolle man die Wohnungslosenhilfe dort weiterentwickeln. Dafür sei zeitnah ein Treffen mit Fachleuten unter Einbeziehung der freien Träger geplant.

Zukunft offen

Eigentlich wurde der Tagestreff für Wohnungslose Ende August geschlossen. Am Standort der ehemaligen Hauptschule sollen bald eine Kita, ein Lebensmittelmarkt, eine Bäckerei und 29 Wohnungen entstehen. Nach Kritik von Sozialverbänden und Lokalpolitikern unterschiedlicher Parteien hat die Stadt entschieden, den Treff vorerst doch offen zu lassen.

Begründet wird dies vor allem mit der Pandemie, da durch die Abstandsregeln und Zugangsbeschränkungen das Angebot anderer Tagestreffs und Unterkünfte reduziert werden musste. Einen alternativen Standort ab April gibt es bisher nicht.