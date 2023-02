Wertvolle Ratschläge gegen Betrüger vom Bezirkspolizisten

Es ging um Gefahren an der Haustür und am Telefon: Bei der „Spätlese“ im Lukas-Zentrum gab es wichtige Tipps vom Bezirksdienstpolizisten für die Senioren.

Die erste „Spätlese“ im neuen Jahr, eine ökumenische Veranstaltungsreihe für Seniorinnen und Senioren im Lukas-Zentrum, stand unter dem Thema „Im Alter sicher leben“. Es ging um Gefahren an der Haustür und am Telefon wie zum Beispiel den Enkeltrick.

Er ist allen bekannt, trotzdem fallen immer wieder vor allem ältere Menschen, auf ihn herein und geben hohe Summen an fremde Personen ab. Zu Gast war Polizeihauptkommissar Andre Piroth.

Als Bezirksdienstpolizist für Gievenbeck erläuterte Piroth anhand von aktuellen Vorfällen in Münster, wie Kriminelle an Daten und das Geld von Personen gelangten. Es klingelte an der Haustür und unbekannte Handwerker boten ihre Dienste an, oder das Festnetztelefon klingele und das Handy meldet Nachrichten und Anrufe von unbekannten und bekannten Nummern. In solchen Fällen kann es sich um Betrüger handeln, die Geld erbeuten wollen.

Falsche SMS auf dem Handy

„Einige der Anwesenden hatten schon selbst erlebt, dass sie von Betrügen angerufen wurden oder eine falsche SMS auf dem Handy erhielten“, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Lukas-Gemeinde. Der Hauptkommissar betonte, dass die Polizei niemals unter

110 anrufe und dass auch Dienstausweise gefälscht sein könnten. Die Verunsicherung unter den Anwesenden war daher groß.

Tipps für richtiges Verhalten stehen auf einem Merkblatt der Polizei und in einer Broschüre zum Thema, die verteilt wurden. Wichtig sei: Bei Anrufen, die man nicht zuordnen könne, niemals mit Namen melden, kein „Ja“, sofort auflegen und die Polizei informieren.

„ »Niemand kommt ohne Ankündigung.« “ Polizeihauptkommissar Andre Piroth

Ähnliches gelte auch für die Wohnungstür: Nicht öffnen, Gegensprechanlage einrichten, gegebenenfalls telefonische Informationen über die Firma, den „Stadtwerkevertreter“ oder den „Polizisten“ erfragen. Niemand komme ohne Ankündigung.

„Insgesamt bestand großer Gesprächsbedarf bei den Seniorinnen und Senioren, den Andre Piroth sehr gerne stillte“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Veranstaltung sei für alle Beteiligten eine interessante, lehrreiche und gesellige „Spätlese“ gewesen.