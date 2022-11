Winterwanderung, Glühwein und ein neuer Vorstand

Die Landfrauen Gievenbeck sind auch im Dezember aktiv und haben sich unter anderem zur alljährlichen Mitgliederversammlung getroffen. Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes.

Der neue Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern: Veronika Heieringhoff-Campos, Andrea Lücke, Mechthild Bechtner, Annegret Schöne und Petra Halsband. Der Gievenbecker Ortsverband der Landfrauen zählt etwa 60 Mitglieder aller Alters- und Berufsgruppen. Gemeinsam wird Jahr für Jahr ein buntes, abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt.

So findet auch in diesem Dezember noch eine Veranstaltung der Gievenbecker Landfrauen statt. Sie treffen sich am 10. Dezember (Samstag) um 16 Uhr zu einer Winterwanderung. Treffpunkt ist der Hof Neuhaus am Wasserweg 162.

Festes Schuhwerk nötig

„Jede Teilnehmerin wird gebeten, festes Schuhwerk zu tragen, eine Taschenlampe und eine Tasse für heiße Getränke wie Glühwein oder alkoholfreien Apfelpunsch mitzubringen“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Anmeldungen für die Winterwanderung werden erbeten und von Annegret Schöne (0251/1353479 oder per E-Mail: annegret-schoene@t-online.de) sowie von Petra Halsband (0251/ 867778 oder per E-Mail : anpehals@t-online.de) entgegen genommen. Anmeldeschluss ist der 5. Dezember (Montag).