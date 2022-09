Wo freundliche Gesichter an dünnen Drahtseilen schweben

In spätsommerlicher Atmosphäre wird am 24. und 25. September in und an der Bildhauerwerkstatt am Rüschhausweg zu einer Ausstellung mit bemerkenswerten Exponaten eingeladen. Interessierte sind willkommen.

Am Wochenende öffnen die Künstler der Bildhauerwerkstatt am Rüschhausweg bei der Werkschau ihre Türen.

An der Bildhauerwerkstatt am Rüschhausweg 270 stehen am Wochenende (24./25. September) jeweils von 11 bis 18 Uhr die Türen offen. Die drei Mitglieder der Werkstatt, Rolf Stahr, Bri Lapke und Sabine Klupsch, freuen sich auf Besucher und über ihre Gastkünstlerin Lily Stahr. In der spätsommerlichen Atmosphäre des Ausstellungsgeländes sollen neue kinetische Arbeiten von Rolf Stahr zu entdecken sein.

Von Weitem schon heißen die Gäste drei freundliche Gesichter willkommen. Sie schweben laut einer Mitteilung der Künstler farbenfroh in einer Höhe von 4,5 Metern an dünnen Drahtseilen. In drei sich zugewandten Stahlstangen drehen und wenden die Gesichter ihre Blickrichtung. Eine andere, nicht weniger fesselnde Art der Kinetik ist den neuen Skulpturen auf der Ausstellungsfläche zu eigen. Im Obergeschoss des Ateliers erwartet die Besucher ein besonderes Erlebnis: Die Klangskulptur „Keine Angst“ bezieht eine akustische Erfahrbarkeit mit ein.

Organische Objekte ragen in die Luft

Das Thema Klang spielt auch im benachbarten Raum von Sabine Klupsch eine Rolle. Aus Holz gearbeitete organische Objekte ragen in die Luft hinein. Sie erinnern an Höhrrohre oder Trompeten und lassen offen, ob sie zuhören oder selbst im Begriff sind, Töne von sich zu geben.

In Bri Lapkes Raum versammeln sich Skulpturen unterschiedlichster Materialien und Anmutungen. Die Künstlerin arbeitet unter anderem mit Keramik. Temperaturen von über 1000 Grad und offenes Feuer schrecken sie dabei nicht ab. Sie hat an Wasserwesen erinnernde Arbeiten aus der Glut gehoben und zarte Flaumfedern an knochigen Zweigen wachsen lassen.

Drucke unterschiedlichster Techniken

Gastkünstlerin Lily Stahr. zeigt in den unteren Räumen Drucke unterschiedlichster Techniken. Im Hochdruckverfahren ist die dreiteilige Reihe „Verbindungen“ geschaffen. Sie nimmt Betrachter mit in die Welt menschlicher Beziehungen. Aus dem Bereich des Tiefdrucks sind feingliedrige Radierungen zu sehen. Eine aufwendige Drucktechnik stellt die Lithographie dar. Die aus diesem Bereich ausgestellte Arbeit zeigt auf den ersten Blick eine herbstliche Laubszenerie.