„Wohnungslosigkeit verhindern“

„Allen Fraktionen im Rat war es wichtig, dass der Tagestreff in der ehemaligen Wartburgschule nicht geschlossen wird. Gut, dass es jetzt eine Lösung und Weiterführung bis März 2022 gibt.“ Mit diesen Worten reagiert Harald Wölter, sozialpolitischer Sprecher der Grünen im Rat detr Stadt Münster, auf die jüngste Wiedereröffnung des Tagestreffs für Obdachlose.

Wölter verweist in diesem Zusammenhang auf einen entsprechenden „auf Initiative der Grünen und SPD entstandenen Antrag“. Über die akute Nothilfe hinaus fordere der Antrag, an vielen Stellen die Angebote für Wohnungslose und für Menschen in prekären Lebensverhältnissen zu verbessern: „Dazu brauchen wir mehr entsprechende Begegnungsangebote in Münsters Stadtteilen und Quartieren.“ Die Auswertung der Besucherstatistik an der Wartburgschule habe gezeigt, dass man an vielen Stellen der Stadt gegen Einsamkeit und drohende Obdachlosigkeit aktiv werden müsse.

„Angebote auch in anderen Stadtteilen ausbauen“

„Außerdem gibt es Bedarfe, die bislang nicht so stark im Fokus der Aufmerksamkeit standen. Etwa Wohnungslose, die einen Job haben oder auch Paare oder wohnungslose mit Hunden, für die es bislang keine adäquaten Angebote gibt“, so Wölter in einer Mitteilung. Insbesondere für Frauen müssten die Hilfen und Wohnangebote erweitert werden. Für pflegebedürftige, meist ältere Wohnungslose gebe es bereits Angebote wie die Wohnprojekte 60+ in der Dreifaltigkeitskirche und die Yorkhöfe. „Diese Angebote wollen wir auch in anderen Stadtteilen ausbauen.“ Weiter ausgebaut werden müssten außerdem die „Housing First“-Angebote, bei denen die Versorgung mit einer Wohnung am Anfang vieler Hilfsangebote stehe. Auch die niedrigschwelligen und präventiven Angebote wollen die Grünen erweitern.

„Die Überwindung und Verhinderung von Wohnungslosigkeit bleibt eine große politische und gesellschaftliche Aufgabe für uns in Münster“, so Harald Wölter abschließend.