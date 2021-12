Zum Jahresende ist Dienstschluss

Hausmeister Franz Linnemann und Sozialpädagogin Anna Britt verlassen zum Jahresende das Stadtteilhaus „Fachwerk“ in Münster-Gievenbeck. Franz Linnemann geht in den wohlverdienten Ruhestand und Sozialpädagogin Anna Britt geht zurück in ihren Heimatort Nottuln.

Das Stadtteilhaus Fachwerk in Gievenbeck muss ab dem kommenden Jahr auf zwei beliebte Mitarbeitende verzichten. Franz Linnemann geht nach fast acht Jahren als Hausmeister in seinen wohlverdienten Ruhestand, und Sozialpädagogin Anna Britt ergriff die Chance auf eine Vollzeitstelle in ihrem Heimatort Nottuln.

„Beide haben mit ihren Charakteren und Stärken super in das Team gepasst und haben immer lösungsorientiert und schnell gearbeitet“, lobt Einrichtungsleiter Alfons Egbert die beiden Mitarbeitenden und ist natürlich traurig, dass sie das Haus verlassen.

„Mehr Zeit für meine Familie und meine Hobbys“

Franz Linnemann, 63 Jahre alt aus Ennigerloh, ist im Februar 2014 im Fachwerk als Hausmeister angefangen. Er ist Vater von drei erwachsenen Kindern – darunter Zwillinge – im Alter von 30 und 32 Jahren. Der gelernte Kfz-Mechaniker, -Mechatroniker und Schlosser wurde nach Jobs in der freien Wirtschaft 2010 bei der Stadt Münster angestellt. „Weil ich einen nicht mehr gesunden linken Arm habe, war ich froh und glücklich, den neuen Job bekommen zu haben.“

Da ihm nunmehr ein Schwerbehindertausweis ausgestellt und seine Gesundheit immer stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde, entschloss sich Franz Linnemann, in Rente zu gehen. „Jetzt habe ich mehr Zeit für meine Familie und meinen Hobbys wie Garten und Fahrradfahren.“ Es sei seine erste Hausmeisterstelle gewesen. „Diesen Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen wie hier im Fachwerk kannte ich aus der freien Wirtschaft nicht“, hebt der Ennigerloher hervor, dass er bei besserer Gesundheit noch ein paar Jahre dran gehängt hätte.

„Eine herausfordernde Arbeit“

Anna Britt leitete vier Jahre lang die Jugendarbeit im Jugendtreff La Vie an der Dieckmannstraße. 20 Stunden die Woche kümmerte sich die 27 Jahre alte Sozialarbeiterin dort um die Elf- bis 18-Jährigen. Außerdem hatte Anna Britt bis Anfang des Jahres einen zusätzlichen 20-Stunden-Job an der Hauptschule Coerde „Eine herausfordernde Arbeit“, so Britt. Seit Februar arbeitete sie an der Mosaik-Grundschule neben dem La Vie. „Diese Jobs miteinander zu koordinieren, war sehr anstrengend“, sagt Anna Britt. Sie sei froh, jetzt einen Vollzeitjob antreten zu können. Sie gehe an ihre alte Schule, in der sie selbst einst Schülerin war. Ihr neue Arbeitsstelle ist die Liebfrauenschule – eine Sekundarschule in ihrem künftigen Lebensmittelpunkt Nottuln. „Wenn ich hier eine volle Stelle bekommen hätte, wäre ich gerne länger geblieben. Es hat mir hier richtig, richtig Spaß gemacht“, unterstreicht die Sozialpädagogin. Zu ihrem Abschied bekam sie ein kleines Kartenbüchlein von ihren „Stammgästen“, die darin einige Dankessätze niedergeschrieben haben. „Eine Jugendliche hat mir geschrieben, dass sie mich seit ihrem elften Lebensjahr kennt und mich nie vergessen wird“, geht Anna Britt mit einem lachenden aber auch weinenden Auge in die Baumberge.