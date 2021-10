„Zusammen gut durchs Leben gehen“

Die Sonne scheint wahnsinnig hell in den Raum des Lukas-Gemeindezentrums, in dem gerade Pfarrer Dr. Kolja Koeniger sitzt. Pfarrerin Christine Jürgens ist per Zoom zugeschaltet und aufgrund der Sonne auf dem Laptop-Bildschirm manchmal nur schwer zu erkennen. Sie ist in Süddeutschland auf einem Seminar und hat sich für das Gespräch in Münster für eine Stunde ausgeklinkt. Werden diese beiden Theologen schon bald die evangelische Lukas-Gemeinde in Gievenbeck mit 7000 Gemeindegliedern gemeinsam leiten? „Ich gehe davon aus, dass Frau Jürgens kommt“, sagt Koeniger, der selbst erst seit einem Jahr Pfarrer in der Lukas-Gemeinde ist, wenn der formale Prozess auch noch nicht abgeschlossen sei.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie