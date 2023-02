Bezirksvertretung Münster-West vergibt wieder Fördermittel 

Die Bezirksvertretung Münster-West stellt laut einer Mitteilung auch in diesem Jahr Mittel für die Förderung von örtlichen Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen und Initiativen bereit. Gruppen, die im Stadtbezirk West, also in Albachten, Gievenbeck, Häger, Mecklenbeck, Nienberge, Roxel und Sentrup aktiv sind, können bis zum 31. März Zuschüsse beantragen.

Gefördert werden können Projekte, Einzelveranstaltungen und besondere Aktivitäten, die der Allgemeinheit dienen. Ebenso werden Jubiläen gefördert, wenn diese durch 25 teilbar sind.

Eine Förderung ist hingegen nicht möglich für laufende Aufwendungen und für Vereine, die bei der Antragstellung nicht mindestens ein Jahr bestehen oder die schon von anderen städtischen Stellen oder Dachverbänden für den gleichen Zweck gefördert werden.

Besonders förderungswürdig sind Maßnahmen, die aktiv Kinder, Jugendliche und ältere Menschen einbinden sowie die Integration fördern.

Entsprechende Antragsvordrucke sind bei der Bezirksverwaltung West (Pantaleonplatz 7, 48161 Münster) oder online (www.stadt-muenster.de/buergerservice/bezirksverwaltungen-und-buergerbueros/bezirksverwaltung-west/stichworte/bezirksverwaltung-west/z/zuschuesse-an-vereine.html) erhältlich.

Über die Anträge wird in der ersten Jahreshälfte entschieden. Für Fragen steht Ursula Vennemann unter 02 51/4 92 16 42 zur Verfügung.

Für im zweiten Halbjahr stattfindende Projekte, Einzelveranstaltungen und besondere Aktivitäten, die der Allgemeinheit dienen oder Jubiläen, die durch 25 teilbar sind, können bis zum 30. September Zuschussanträge gestellt werden.