Zwei neue Klassenräume sind nötig

Es geht voran: Die Partnerschaft zwischen der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser und der Gemeinde „Christ The King“ in Ghana hat zahlreiche Projekte ins Leben gerufen. Dafür wird aber auch weiterhin finanzielle Hilfe gebraucht.

Strahlende Gesichter: Maria Buchwitz (hinten, r.) freute sich beim Besuch der Partnergemeinde in Nord-Ghana über die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren bedingt durch die Partnerschaft gemacht werden konnten.

Zehn Jahre alt ist 2021 die Partnerschaft zwischen der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser und der Gemeinde „Christ The King“ in Gushegu (Nord-Ghana). Gemeindepartnerschaften sind Glaubens-, Lern- und Solidargemeinschaften. Viele Besuche von beiden Seiten haben in den vergangenen Jahren stattgefunden, Freundschaften sind entstanden. Zahlreiche Projekte, die die Lebensqualität in dem ländlichen Gebiet im Norden Ghanas deutlich verbessert haben, konnten verwirklicht werden.

In diesem Jahr war wieder eine vierköpfige Delegation aus Gushegu nach Münster eingeladen, wobei Corona leider einen Strich durch die Rechnung machte. Umgekehrt jedoch waren Besuche möglich. Und so machte sich Maria Buchwitz, die vor zehn Jahren die Partnerschaft ins Leben gerufen hatte, jetzt zum fünften Mal auf den Weg in Ghanas Norden.

Viele Gespräche und Begegnungen

„Die große Freude der ganzen Gemeinde über meinen Besuch, die vielen Gespräche und Begegnungen, die immer wieder neuen Erfahrungen und Eindrücke machten die Reise für mich zu einem ganz besonderen Erlebnis“, erläutert sie in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

Mit Unterstützung aus Münster begann die Gemeinde „Christ The King“ im Jahr 2014, eine Primarschule (Klasse 1 bis 6) zu bauen, die 2016 fertiggestellt wurde. Dank der Spenden von vielen Gemeindemitgliedern konnte auch eine neue Schulbibliothek erbaut und eingerichtet werden. Und mit Unterstützung des Bistums wird gerade an der Errichtung eines Hostels für Mädchen gebaut, um auch den vielen Mädchen in den umliegenden Dörfern den Schulbesuch zu ermöglichen. „Die Nachfrage nach einem Platz in der Schule ist groß. Derzeit besuchen knapp 500 Kinder die Schule und den angrenzenden Kindergarten“, erläutert Maria Buchwitz.

Gute Zukunftsperspektive für die Kinder angestrebt

Fürs neue Schuljahr, das in Ghana bereits im Januar beginnt, werden dringend zwei neue Klassenräume benötigt, damit Platz für die neuen Kinder ist und weiter zweizügig ausgebaut werden kann. „Jede Spende dafür, ob groß oder klein, hilft viel, um das Ziel einer guten Bildung, einer zu erreichen“, sagt Maria Buchwitz.

Wer das Projekt unterstützen will, wird gebeten, seine Spende auf das Konto der Kirchengemeinde Liebfrauen-Überwasser (DE39 4006 0265 0002 6534 09) bei der DKM mit dem Stichwort „Ghana-Projekt“ zu überweisen. Eine Spendenbescheinigung wird zugeschickt.