Zwischen Trübsal und Normalität

Unterschiedlicher könnten die Einschätzungen nicht sein: Während manche Einzelhändler in Gievenbeck fünf Monate nach dem Ende des harten Lockdowns von einer Rückkehr zur Normalität sprechen, ist diese für andere in weiter Ferne, wie für Verena Marx: „Man ist froh, dass man was machen kann, aber es läuft noch nicht wieder.“ Marx betreibt am Rüschhausweg eine Weinhandlung und ist zugleich Sprecherin der Initiative Ortskern Gievenbeck (IOG).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch