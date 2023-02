Goldstücke und Chemiker: Amelsbüren prämiert die kreativsten Gruppen

„Es war ein sehr schöner Umzug! Und das Wetter passte“, blickt AKG-Zugkommandant Ludger Wittkampf zurück auf den Karnevalsumzug in Amelsbüren. Mehrere Tausend Besucher waren dabei, als sich am Sonntagnachmittag der letzte der vier Stadtteil-Umzüge vor dem „großen“ Umzug am Rosenmontag in Bewegung setzte. Mit 35 Wagen und Fußgruppen ging es einmal kreuz und quer durch das Davertdorf – der närrische Lindwurm war damit fast genauso lang wie vor der Corona-Pause.

Und genauso bunt wie früher war er allemal. Deswegen hat die AKG erneut die schönsten Gruppen ausgezeichnet. Ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen echte Goldstücke: Die „Narrenfreunde von Nah und Fern“ hatten sich als Schoko-Pralinen verkleidet (Bild links) – oder wie sie selbst sagen: als die „süßeste Versuchung, seit es den Amelsbürener Karneval gibt“. Die Silbermedaille holt eine Gruppe, die ebenfalls aus Amelsbüren kommt. Nämlich die „Davert Diamonds“ mit „Das schöne Biest“. Auf Platz drei stehen die „Grenzjäger“ mit „Keep Smiling“. Der beste Mottowagen kommt von den „Hiltruper Jungs und Mädels“ – ihr Thema: „Die Chemie stimmt“ (Bild unten rechts). Ein Sonderpreis für herausragende Originalität geht an den „Donnerstagsstammtisch“ mit ihrem Mottowagen zum Klimawandel: „Blätterwald statt Kaktusgarten – keine Zeit mehr abzuwarten“ (Bild oben rechts).