Grünes Entree soll kommen

Münster-Amelsbüren

Viel Grün, historische Heimat und Platz zum Verweilen auf dem Bürgersteig: Der Ausbau der Deermannstraße soll ein erster Schritt sein, das Gesamtkonzept einer neuen Ortsmitte in Amelsbüren umzusetzen. In einem gemeinsamen Antrag für die nächste Bezirksvertretung Hiltrup am 20. Januar 2022 wollen CDU, Grüne und SPD endlich die vorgesehenen Planungen umgesetzt wissen.

Von Peter Sauer