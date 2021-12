Bank schweißt Briefkasten zu

Die Sparkasse schubst ihre Kunden vorsichtig, aber konsequent Richtung Online-Banking. Nach dem Umbau mehrerer Filialen zu reinen SB-Standorten können Kunden in Gelmer nun auch keine Überweisungsträger in Papierform mehr in den Briefkasten werfen.

An der Sparkassen-Filiale in Gelmer ist es nicht mehr möglich, Überweisungsträger einzuwerfen. Der entsprechende Briefschlitz ist versiegelt. Eine Anfrage zu den Hintergründen lies die Sparkasse Münsterland-Ost am Montag unbeantwortet.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Kunden aus anderen Stadtteilen von ähnlichen Vorgängen berichtet. So hatte die Sparkasse in Bezug auf eine Filiale in Hiltrup, an der auch keine Überweisungsträger mehr eingeworfen werden können, erläutert, man biete diese Möglichkeit an den SB-Standorten nicht mehr an.

Betroffene Gelmeranerinnen und Gelmeraner regten sich besonders darüber auf, dass es keine Ankündigung gab. Auch hat die Sparkasse bisher nicht aufgezeigt, wie Kunden ohne Online-Banking nun verfahren sollen.