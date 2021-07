Baustelle geht elf Meter in die Tiefe

Die Umgehungsstraße B481n ist ein Mammutprojekt, welches auch die Anwohner in Münsters Osten trifft und beeinträchtigt. Die Arbeiten werden noch jahrelang dauern. Bald geht es erstmal ab in die Tiefe.

Noch beschränken sich die Bauarbeiten auf der Mariendorfer Straße auf die Seitenstreifen direkt vor den Häusern. Doch schon in wenigen Tagen wird die Straße komplett aufgerissen und ein bis zu elf Meter tiefes Loch gegraben.

Die Bauarbeiten für die neue Umgehungsstraße B418n zwischen der Warendorfer Straße und dem Schifffahrter Damm werden die Menschen in Münsters Osten, speziell in Mariendorf, noch einige Jahre begleiten. So sieht der Stand der Bauarbeiten und Planung aus: