Bürgerschützen sehen Vereinsleben in Gefahr

Die Bürgerschützen Handorf sprechen sich klar gegen die Pläne des Tennisclubs Handorf aus, auf dem Bolzplatz an der Hobbeltstraße eine Tennishalle zu errichten. Denn der Bolzplatz ist zugleich der Festplatz des Schützenvereins.

Im vergangenen Herbst fand auf dem Festplatz an der Hobbeltstraße die Veranstaltung „Handorf trifft sich“ statt.

Es ist nur die alternative Wunschfläche. Dennoch haben die Pläne des Tennisclubs Handorf, auf dem Bolzplatz neben dem Vereinsgelände an der Hobbeltstraße eventuell eine Tennishalle errichten zu wollen, für mächtig Wirbel gesorgt.

Denn der Bolzplatz dient unter anderem als Festplatz des Schützenvereins. Darauf weist der Vorstand der Bürgerschützen Handorf hin. „Auch die Bürgerschützen möchten in Zukunft noch ein zünftiges Schützenfest feiern können“, heißt es vom Vorsitzenden Christian Hartmeyer. Ohne den Festplatz habe man keine Möglichkeit, dorfnah das Schützenfest zu feiern. Das sei besonders wichtig, da der Verein in zwei Jahren das 300-jährige Bestehen des Schützenwesens in Handorf feiern möchte.

Lieber am Recyclinghof

Der Schützenverein habe eine Verantwortung gegenüber seinen über 400 Mitgliedern, heißt es vom Vorstand, und spricht sich daher klar für den Bau weiterer Tennisanlagen neben dem Recyclinghof und gegen eine Nutzung der Bolz- und Festplatzfläche aus.

Denn allgemein, betont Hartmeyer, unterstütze der Schützenverein den Wunsch des TSC Handorf nach einer größeren Vereinsfläche ausdrücklich. Das habe man gegenüber dem Tennisclub in gemeinsamen Gesprächen betont. Doch auch der Schützenverein erwarte einen Mitgliederzuwachs durch die neuen Baugebiete.

Wichtige Freiluftschneise

Zudem weist der Verein darauf hin, dass die Fläche nicht nur als Bolz- und Festplatz benutzt wird. So fanden dort schon mehrere Freilichtgottesdienste und eine Hochzeit statt. Im vergangenen Jahr war die Fläche zudem Austragungsort des großen Dorffests „Handorf trifft sich“.

Hartmeyer weißt darauf hin, dass der Platz zum einen mit Blick auf die künftigen Baugebiete ein frei zugänglicher Bolzplatz bleiben sollte. Zum anderen sei die Fläche eine wichtige Freiluftschneise für Handorf.