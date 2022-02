Busse in Handorf müssen Umleitung fahren

Zwei Buslinien müssen in Handorf am Wochenende eine Umleitung fahren. Mehrere Haltstelle können deshalb nicht angefahren werden, teilen die Stadtwerke mit.

In Handorf müssen die Busse am Sonntag (27. Februar) eine Umleitung fahren.

Am Sonntag (27. Februar) fahren die Buslinien 10 und N83 zwischen 6 und 17 Uhr eine Umleitung in Handorf. Zwischen den Haltestellen Drei Eichen und Handorf Gartenzentrum führt die Umleitung laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke in beiden Richtungen über die Hobbeltstraße.

Daher können die Haltestellen Hobbeltstraße, Kötterstraße, Handorf Mitte, Kirschgarten, Drostestraße und Im Middelfeld nicht angefahren werden. Die Stadtwerke richten auf der Hobbeltstraße vier Ersatzhaltestellen ein, die sich an den Einmündungen von Handorfer Straße, Kötterstraße, Kirschgarten und Middelfeld befinden.

Grund für die Umleitung sind Kranarbeiten.