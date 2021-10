Carsharing bald mitten in Handorf

Münster-Handorf

Ökologisch sei Carsharing „die bessere Alternative“, so der grüne Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung Münster-Ost, Meinolf Sellerberg. Und so wundert es nicht, dass die Kommunalpolitiker in ihrer jüngsten Sitzung einen Entschluss für Handorf fassten.

Von Helmut P. Etzkorn