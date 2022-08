Cocktails vom Barkeeper, Livemusik und Feuershow

Sind limitiert: die Karten für den Cocktailabend am 13. August.

Es läuft richtig gut für den Heimatverein Handorf und sein Ziel, das dörfliche Miteinander weiter zu stärken. Deshalb bleibt er auch im Rahmen der Outdoor-Veranstaltungen seinen Programmen weiterhin treu.

Ob „Bergfest – Et is Drinkenstiedt“, das regelmäßige Kaffeetrinken oder auch die gemütliche und abwechslungsreiche Pättkestour: Der Zuspruch ist enorm und die Teilnehmerzahlen steigen kontinuierlich. Das teilt der 1. Vorsitzende Raphael Castelli in eine Pressenotiz mit. Die Veranstaltungen seien wahre Zugpferde.

Premiere für die Cocktails

Nun geht es auf einen weiteren Höhepunkt zu: Der Heimatverein lädt am 13. August (Samstag) zum Cocktailabend ein – mit Barkeeper, Livemusik und Feuershow – für zehn Euro pro Person inklusive drei Freigetränken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und richtet sich auch an Interessierte, die erstmalig mit dem Vereinsleben in Kontakt kommen möchten.

Die Reservierung erfolgt über die Hotline 0160/6906800, der Verkauf ausschließlich am 5. August ab 15 Uhr am Heimathaus.