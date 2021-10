Deitermann bleibt Chef der Ortsunion

Markus Deitermann bleibt Vorsitzender der CDU-Ortsunion Gelmer / Dyckburg. Die Mitglieder der Ortsunion bestätigten ihn ebenso einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt wie seine Stellvertreter Robert Neuhaus und Raimund Mölders.

Deitermann erhob in seinem Rechenschaftsbericht scharfe Kritik an der Rathauskoalition von Grünen, SPD und Volt. „Die Rathauspolitik geht komplett an den Interessen von Außenstadtteilen wie Gelmer vorbei“, sagte Deitermann. Themen die Gelmer voranbringen könnten, würden auf die lange Bank geschoben.

Er nannte die notwendige Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule und den Radweg entlang des Hessenwegs. Gleichzeitig fasse die Koalition Beschlüsse, die Gelmer auch noch zum Nachteil gereichten. „Die Sperrung der Rieselfelder war überhastet und wirkt sich im Moment besonders fatal aus“, sagte Deitermann. Durch die Baustellen auf der Gittruper Straße und der Dyckburgstraße sei Gelmer quasi von Baustellen umzingelt, und man wisse kaum noch, wie man in die Stadt kommen solle.

„Und dass die Koalition ausgerechnet bei der Finanzierung der Mehrzweckhalle sparen will, ist ein Skandal“, so der Ortsunionsvorsitzende.