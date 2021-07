Diakon Werner Schneider verstorben

Werner Schneider, langjähriger Diakon in St. Petronilla in Handorf und zuvor schon in Gremmendorf tätig, ist Mitte Juli verstorben. Er wurde 71 Jahre alt.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Petronilla trauert um ihren langjährigen Diakon Werner Schneider, der am 10. Juli im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben ist. „Es war für uns alle sehr überraschend“, sagt Pfarrer Jürgen Streuer.

Schneider wurde 1994 im Paulusdom in Münster zum Diakon geweiht. Nachdem er zunächst in Gremmendorf aktiv war, zog es ihn um die Jahrtausendwende in Münsters Osten. Dort war er zunächst in St. Mariä Himmelfahrt in Dyckburg, ab 2007 in St. Petronilla Handorf und seit der Zusammenlegung in der gesamten Pfarrei tätig. „Es war ihm ein Anliegen, den christlichen Glauben zu Leben, in der Diakonie, in der karitativen Arbeit. Er wollte für Menschen in ihrer Not da sein“, erzählt Streuer. Durch zahlreiche Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen war Schneider bis zu seiner Emeritierung vor etwa drei Jahren in der Gemeinde äußerst präsent. Doch er blickte auch über den Gemeinde-Tellerrand hinaus, übernahm immer wieder Dienste im Paulusdom und war Regionalsprecher der Diakone für Münster.

Glauben im Beruf leben

Schneider war hauptberuflich Leiter des Bafög-Amtes in Münster und damit Diakon mit Zivilberuf. „Es war eine bewusste Entscheidung von ihm, den christlichen Glauben auch in seinen Hauptberuf zu tragen“, sagt Steuer. „Privat war er ein ruhiger, bescheidener und zurückhaltender Mensch“, so der Pfarrer. Doch wenn Hilfe benötigt war, „war er sehr präsent“.

Das Auferstehungsamt mit anschließender Beerdigung findet am kommenden Freitag (23. Juli) um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Petronilla statt. Für die Gemeinde ist es bereits der zweite Verlust eines äußert engagierten Gemeindemitglieds innerhalb weniger Wochen. Anfang Juni war Kirchenmusiker Michael Austenfeld nach einer Corona-Infektion verstorben.