Ein Zeichen der Würde

Aktion „Nimm Deine Krone“ in Handorf

Münster-Handorf

25 Könige stehen in Handorf im Mittelpunkt der fünfwöchigen Veranstaltungsreihe „Nimm Deine Krone“ der Kirchen und am Benediktshof. Sie sind an verschiedenen Stellen im Stadtteil zu finden.

Von Helmut P. Etzkorn