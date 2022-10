Eisvögel und Naturschutz

Eisvögel und die Bewahrung der Natur, ohne die Freude am Kanufahren zu nehmen: Mit diesem Spektrum lässt sich die neue Bachpatenschaft in etwa umreißen, die Dr. Thomas Hövelmann vom Naturschutzbund (Nabu) Münster jetzt begrüßen konnte.

Ab sofort wird die Anliegerin Annelie Henke laut einer Pressemitteilung des Nabu ein waches Auge auf die Werse unterhalb der Pleistermühle werfen und mit dafür sorgen, dass sich dieser Flussabschnitt ungestört naturnah entwickeln kann. Bei einer Kanufahrt wurde das neue Patenschaftsgewässer sogleich in Augenschein genommen. Dabei entdeckten die Teilnehmenden entlang der naturnahen Ufer auch tatsächlich einen Eisvogel und eine eingesetzte Schmuckschildkröte.

Von der Pleistermühle bis zum großen Altarm

Der von der neuen Bachpatin betreute Abschnitt umfasst die Werse von der Pleistermühle bis zum flussabwärts gelegenen großen Altarm. „Eigentlich ist die Welt hier weitgehend in Ordnung, aber es gibt doch immer wieder vereinzelte Kanufahrende, die lautstark feiern und ihren Müll am Ufer zurücklassen. Manche wissen nicht, wie störanfällig etwa brütende Blässhühner am Ufer sind“, so Annelie Henke.

„An der Werse in Angelmodde bestehen bereits mehrere Bachpatenschaften, für diesen nördlichen Abschnitt jedoch noch nicht. Von daher stellt die neue Bachpatenschaft eine sinnvolle Ergänzung dar“, freut sich Hövelmann über die weitere Unterstützung. Zu den Aufgaben der Bachpaten gehören die Kontrolle und Weiterleitung von Auffälligkeiten wie Verschmutzungen im und am Gewässer sowie die Bestandserfassung von Flora und Fauna im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Dabei erhalten sie Unterstützung von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland.