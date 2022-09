Geh- und Radweg an der Dyckburgstraße gesperrt

Nachdem in den Sommerferien der westliche gemeinsamen Geh- und Radweg an der Dyckburgstraße saniert wurde, folgt nun die Instandsetzung des Teilstücks zwischen der Dingstiege und der Boniburgallee auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Der Geh- und Radweg an der Dyckburgstraße weist starke Risse und Schäden auf.

Nachdem das Amt für Mobilität und Tiefbau in den Sommerferien den westlichen gemeinsamen Geh- und Radweg an der Dyckburgstraße saniert hat, folgt nun die Instandsetzung des Teilstücks zwischen der Dingstiege und der Boniburgallee auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Geh- und Radweg dort weist starke Risse und Schäden auf (Foto). Der Weg erhält eine neue Deckschicht aus Asphalt. Die Arbeiten beginnen am 1. September und dauern voraussichtlich bis zum 6. September.

Wegen der beengten Verhältnisse auf dem Geh- und Radweg müssen die Arbeiten unter Vollsperrung des Weges durchgeführt werden. Fußgänger und Fußgängerinnen sowie Radfahrende werden an der neuen Ampelanlage an der Dingstiege auf die gegenüberliegende Straßenseite geführt. Wetterbedingt können sich die Termine verschieben. Für die Behinderungen bittet das Amt für Mobilität und Tiefbau um Verständnis.