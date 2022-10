So möchte die Gemeinde St. Petronilla Energiesparen

Energie sparen – das ist auch in der Gemeinde St. Petronilla das oberste Gebot der Stunde. Welche Hebel dafür in Bewegung gesetzt werden, berichtet Pfarrer Jürgen Streuter.

Auch in der Gemeinde St. Petronilla stehen die Themen Heizen und Energiesparen ganz oben auf der Tagesordnung. In der Vergangenheit setzte sich dazu bereits das Leitungsgremium aus Handorf zusammen.

Die Mitglieder der Gemeinde St. Petronilla in Handorf und die Besucher derer Gottesdienste sind durchaus abgehärtet: Bereits in den vergangenen beiden Jahren wurden die Weihnachtsgottesdienste in der Handorfer Reithalle gefeiert. Von daher macht sich Pfarrer Jürgen Streuer keine größeren Sorgen mit Blick auf die kommenden Monate und den Beginn der kalten Jahreszeit: Energie, Gas und Strom, sparen, das ist auch in St. Petronilla oberstes Gebot der Stunde, mit gutem Beispiel möchte man vorangehen.