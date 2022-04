Gemeinsames Projekt für Artenschutz und Insekten

Das Vinzenzwerk nimmt an dem Projekt Ökoprofit teil und richtet sich sukzessive energetisch-nachhaltig neu aus. Jetzt haben Kinder in einer grünen Ferienaktion bienenfreundliche Heckengewächse gepflanzt. Und dabei soll es nicht bleiben.

Eine nachhaltige Ferienaktion startete am Montag am Vinzenzwerk in Handorf. 16 Kinder setzten bienenfreundliche Gewächse ins Erdreich. Im Hintergrund ist das künftige Bienenhotel erkennbar.

Das Wetter spielte am Montag gut mit bei einer ökologisch nachhaltigen Ferienaktion in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Vinzenz­werk in Handorf.

Mit tatkräftiger Unterstützung und Anleitung durch die Grevener Gartengestalterin Susann Ballack und dem Hornbach-Baumarkt pflanzten 16 Kinder mit ihren Betreuern auf einer Brachfläche am Rande der im vergangenen Jahr entstandenen Streuobstwiese bienenfreundliche Heckengewächse.

Johannisbeere, Felsenbirne, Holunder und Wildrosen sollen den Insekten künftig reichlich Nahrung bieten. Und ganz vorn – quasi als unübersehbares Zeichen für das Engagement – entsteht in den nächsten Tagen noch ein überdimensionales Bienenhotel. Die Hölzer sind bereits gesetzt, nun geht es noch an das „Innenleben“ für die schmucke Behausung, die künftig reichlich Nist- und Überwinterungsplätze für die kleinen Lebewesen bieten wird.

Vinzenzwerk beteiligt sich bei Ökoprofit

„Wir nehmen als Vinzenz­werk an dem Projekt Ökoprofit teil und richten uns sukzessive energetisch-nachhaltig neu aus“, so Verwaltungschef Ludger Barkam. Neben den Fragen des Klimawandels beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen im Unterricht auch mit dem weltweit massenhaften Artensterben.

Um allen die Möglichkeit der Teilhabe an Projekten zum Arten- und Klimaschutz zu geben, möchte man im Vinzenzwerk immer neue Ideen entwickeln und dann auch gleich praktisch umsetzen. Das aktuelle Projekt ist ein weiterer Schritt in diesem umweltfreundlichen Konzept.

Sandarium bietet Brutplätze

In einem nächsten Abschnitt soll gleich nebenan ein so genanntes Sandarium entstehen. Weil die große Mehrzahl aller Wildbienen Erdnister sind, sollen sie auf und in der Sandfläche mit Mulde und Totholz bald ausreichend Brutplätze zur Verfügung gestellt bekommen.

Barkam: „Wir freuen uns natürlich, dass auch die Kinder bei dieser wichtigen pädagogischen Arbeit mit Feuereifer dabei sind. Wir erziehen sie zu einem zukunftsorientierten Handeln hier in unserem grünen Areal am Rande des Truppenübungsplatzes, und davon profitieren am Ende nicht nur die Natur, sondern alle Beteiligten am Projekt.“