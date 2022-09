Gemeinschaft im Ortsteil fördern

Im Anschluss an die erste Sonderprobe zum nächsten Auftritt der Chorgemeinschaft Constantia Gelmer am Samstag (17. September) fand die Generalversammlung des Chores in der Mehrzweckhalle statt.

Nach Kaffee und Kuchen sowie einer natürlich gesungenen Gratulation zum 80. Geburtstags des langjährigen aktiven Sängers Berni Inkrott wurde die Sitzung eröffnet. Im Laufe der Versammlung wurde die über 65 Jahre alte Satzung an die heutigen Verhältnisse angepasst und mit großer Mehrheit beschlossen.

Der für alle Interessierten offene Chor (Proben donnerstags um 20 Uhr n der Mehrzweckhalle) will laut Satzungszweck die Gemeinschaft im Ortsteil Gelmer fördern, die Kirchengemeinden (St. Petronilla und evangelische Kirchengemeinde Handorf) bereichern sowie die Chorlandschaft Münsters und Umgebung beleben.

Pfarrer Jürgen Streuer wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der alte, seit 2019 kommissarisch eingesetzte Vorstand wurde entlastet. Der neue Vorstand setzt sich aus erfahrenen und neuen Mitgliedern zusammen.

Zur Vorsitzenden wurde Svenja Lehmann gewählt, als stellvertretende Vorsitzende wurde Irmi Gähr im Amt bestätigt. Jutta Taeuber, Melanie Lohmann und Carlo Sonnabend ergänzen den Vorstand.