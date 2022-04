Landwirte müssen lange Umwege über zu schmale Straßen erdulden

Kanalbrücke in Gelmer, Hessenweg-Brücke, Schifffahrter Damm/Ecke Sudmühlenstraße: Überall in Münsters Osten und Norden wird derzeit fleißig gebaut. Und das ist genau das Problem: Es passiert alles gleichzeitig, die Umleitungsstrecken sind überlastet – und die Landwirte vor Ort stinksauer.

Die Kanalbrücke in Gelmer ist dicht und Gittrup quasi abgehängt (v.l.): Spiekerladen-Chef Dietmar Renfert-Deitermann, Viehhändler Christoph Dierkes, Spargelbauer Stefan Bäcker, die Landwirte Reinhard Hoffmann und Burkhard Rohling, Simon Bäcker (Spargelhof), Landwirt Markus Deitermann und Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster.

Die nun bis Mitte des Jahres verlängerte Fahrzeug-Vollsperrung der in Grundsanierung befindlichen Kanalbrücke in Gelmer, weitere Straßenbaumaßnahmen im Umfeld und eine für schwere LKW kaum geeignete Umleitungsstrecke sorgen bei den Landwirten und Händlern in Gelmer und Gittrup für Frust.