Glückwünsche aus dem Landtag

Die Gründungsmitglieder von 1947 konnten nicht ahnen, in welche Richtung sich die Politik auch in Handorf entwickeln wird. Zum 75-jährigen Bestehen der CDU-Handorf wurde nun zurückgeblickt - und gefeiert.

Die CDU Handorf hat ihr 75-jähriges Bestehen jetzt mit einem Familienfest gefeiert. Unter den Gratulanten war auch Polit-Prominenz aus der Landeshauptstadt.

Nachdem das 75-jährige Jubiläum der CDU Handorf im März mit geladenen Gästen im Hof zur Linde gefeiert worden war, fand am Wochenende ein Familienfest auf dem Hof Spielbrink statt, zu dem alle Handorferinnen und Handorfer eingeladen waren. Bei einem kühlen Getränk und Speisen vom Hof Spielbrink genossen die knapp 200 Gäste laut einer Pressemitteilung das Fest. Besonders beliebt bei den Kindern waren die Hüpfburg und das Kinderschminken. Bei Wettbewerben im Torwandschießen und Sackhüpfen konnten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen und Eisgutscheine gewinnen.

Knapp 200 Gäste

Zu den geladenen Politikerinnen und Politikern, die den Weg nach Handorf gefunden hatten, gehörten unter anderem die Landtagsabgeordnete Simone Wendland und Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW. „In Handorf fühle ich mich immer wohl“, so Laumann. Neben den guten Wünschen zum Jubiläum berichtete er auch von den Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf. Zur „Stärkung der Verhandlungen“ überreichte Ehrenvorsitzender Josef Rickfelder einen Präsentkorb mit regionalen Produkten. Zum Abschluss spielte dann die Band „The Dandys“, „und ein gelungener Tag ging beschwingt mit einem Tanz zu Ende“, teilt die CDU Handorf mit.