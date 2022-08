Goldberg-Variationen von Bach zum Start

Die Sommerpause der Dyckburger Konzerte ist schon bald beendet. Den Start machen am 28. August (Sonntag) Silke Strauf und Claas Harders (Viola da gamba) mit einem Konzert.

An diesem Tag spielen die beiden Musiker die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, bearbeitet für Gambenduo.

Die „Clavierübung, bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veränderungen“, erschien im Jahr 1742. Der ehemals russische Gesandte am Chursächsischen Hof, Graf Keyserlingk, soll sie von Bach erbeten haben in der Hoffnung, „dass er dadurch in seinen schlaflosen Nächten ein wenig aufgeheitert werden könnte“. Spielen sollte sie – aus dem Nebenzimmer heraus – ein erst 14-jähriger Virtuose namens Goldberg. Unter anderem werden die Variationen als Mittel gegen die Schlaflosigkeit geschätzt, Bach selbst empfahl sie allen „Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung“.

Die Gambe als ein auch von Bach vielfach verwendetes Instrument bietet durch ihre Eignung zum mehrstimmigen Spiel vielfältige Möglichkeiten, die polyphone Mehrstimmigkeit der Variationen zum Ausdruck zu bringen.

Der Eintritt für das Konzert ist frei, um Spenden wird laut Pressemitteilung aber gebeten. Los geht es um 17 Uhr in der Dyckburgkirche in Handorf.