Großes Interesse am Heidequartier

In Gelmer entsteht mit dem Heidequartier eine neue, barrierefreie Wohnanlage. Das Interesse an dem Projekt ist groß. Jetzt wurden neue Details bekannt.

Barrierefreies Wohnen in Gelmer / Gemeinschaftsraum in der Kirche

Das Interesse am barrierefreien Heidequartier in Gelmer ist groß. Rund 50 Interessierte haben sich bereits für eine der 24 Mietwohnungen im Neubauprojekt gemeldet, bei einer Informationsveranstaltung dazu in der vergangenen Woche gab es in der Mehrzweckhalle Gelmer keinen freien Stuhl mehr.