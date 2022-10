Grüne für Bahnunterführung und Lärmschutz für Anwohner

Bis 2031 sollen die Bahnübergänge an der Sudmühlenstraße und der Mariendorfer Straße in Münster-Ost weichen, so sehen es die Planungen der DB Netz AG vor. In einem Bürgerdialog hat die Bahn das Projekt „740-Meter-Gleis“ – wie berichtet – mit verschiedenen Varianten vorgestellt. Die Fraktion der Grünen in der Bezirksvertretung Ost spricht sich nun dafür aus, die Sudmühlenstraße in ihrem Verlauf so zu lassen, wie sie jetzt ist, und am jetzigen Bahnübergang eine Unterführung für Autos mit einem kombinierten Rad- und Fußweg zu bauen.

„Grundsätzlich ist es wichtig, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern – das ist ein entscheidender Baustein für den Klimaschutz“, so Fraktionssprecherin Monika Pander in einer Pressemitteilung. Mit der in Europa etablierten Güterzuglänge von 740 Metern könnten die Ladungskapazitäten pro Güterzug gesteigert werden. Dies führe zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen CO 2 -Emission. „Ein 740-Meter-Zug ersetzt 52 Lkw“, sagt Monika Pander.

Landschaftsraum ginge verloren

Für das Kreuzungsbauwerk würden 20.000 Quadratmeter wertvolle Wald- und Ackerflächen vernichtet. „Das wäre ein gravierender Eingriff in das schöne Boniburger Waldgebiet“, heißt es weiter. Ein unzerschnittener Landschaftsraum, wichtig für die Tier- und Pflanzenwelt, ginge verloren. „Es braucht rote Linien, denn Fläche ist eine begrenzte Ressource. Wenn wir die Natur nicht bewahren, zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage. Wiese und Wald statt Asphalt“, betont Pander. Eine Unterführung verhindere den Eingriff in die Natur.

Für die Anwohner und alle, die diesen Weg nutzen, sei das Warten vor dem Bahnübergang dann auch vorbei. Das spare Zeit und schone die Umwelt. Bündnis 90 / Die Grünen fordern laut der Pressemitteilung zudem einen Lärmschutz für die Anwohner in Mariendorf und Sudmühle entlang der Eisenbahn sowie eine gute Anbindung der beiden Gebiete untereinander.