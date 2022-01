Grüne kritisieren Veloroutenführung über Kirschgarten

Noch bis Freitag läuft die Bürgeranhörung zum neuen Baugebiet an der Kötterstraße. Nördlich der Kötterstraße, zwischen Hobbeltstraße und Lützowstraße, soll nach den Plänen der Stadt ein nachhaltiges Wohnquartier mit kurzen Wegen und sich ergänzenden Nutzungen entstehen. Bis Freitag von Bürgern eingebrachte Anregungen müssen die Planer zumindest überdenken und die Auswirkungen abwägen.

Vor diesem Hintergrund üben die Grünen erneut Kritik an den Plänen, die Veloroute zwischen Münster und Telgte nicht entlang der Kötterstraße, sondern durch Handorfs Zentrum und über den Kirschgarten zu führen.

„Der Verlauf durch das Wohngebiet ist für eine Veloroute unangemessen, ungeeignet und sogar gefährlich“, so Meinolf Sellerberg, grüner Fraktionsvorsitzender in der BV Ost, in einer Pressemitteilung. Im „Zickzackkurs“ führe die Veloroute angesichts des dicht geplanten Neubaugebiets Kirschgarten vorbei an spielenden Kindern.

„Es gibt drei scharfe Kurven, die Route passiert den Grüngürtel und führt direkt an der Kita mit Drop-Off- Zone vorbei,“ so Sellerberg. Gegen einen Radweg für Bewohner und Touristen für das Wohngebiet spreche nichts, aber die Veloroute solle wie vielfach gewünscht über die Kötterstraße geführt werden, so das Urteil der Grünen.

„Stadtregionale Velorouten sind komfortable, direkte, verkehrssichere und schnelle Wege für den innerregionalen Alltagsradverkehr. Die Verkehrsplaner bezeichnen die Velorouten als sogenannte Radvorrangrouten. Das ist in der vorliegenden Planung aber nicht gegeben“, heißt es in der Mitteilung abschließend.