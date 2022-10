Guter Auftakt für Millionen-Projekt

Bahn will bis 2031 die Übergänge Mariendorf und Sudmühle dauerhaft schließen

Münster-Handorf

Das Interesse war groß: Etwa 300 Interessierte informierten sich beim Bürgerdialog der Deutschen Bahn in Handorf über die geplanten Maßnahmen, die den Dauerstaus an den Bahnübergängen an der Sudmühlenstraße und der Mariendorfer Straße ein Ende bescheren sollen.

Von Helmut Etzkorn