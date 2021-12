Heimat für Kinder und Jugendliche

Ende November blickte die Außenwohngruppe des Handorfer Vinzenzwerks auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück. Im November 1981 entstand in einem freistehenden Zweifamilienhaus in einem Wohngebiet in Telgte ein Ort für Kinder und Jugendliche, an dem sie eine neue Heimat finden konnten.

Zunächst in Form einer familienergänzenden Gruppe formte der damalige Gruppenleiter Franz Kohn mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen eine Gruppe für sechs Drei- bis Zwölfjährige. Sie lebten in den ersten vier Jahren gemeinsam in diesem Haus, heißt es in einer Pressemitteilung des Vinzenz­werks.

In den folgenden Jahren änderte sich das Konzept insofern, als dass die privaten Wohnräume in Büro und Kinderzimmer umgewidmet und die Betreuung im Schichtdienst organisiert wurde. Auch das Gebäude erlebte in den vier Jahrzehnten einige Veränderungen. Neben Medienräumen gibt es inzwischen auch einen Fitnesskeller.

Der pädagogische Aufgabenschwerpunkt aber, Kinder und Jugendlichen bei ihrer Verselbstständigung und eigenverantwortlichen Lebensführung zu unterstützen und sie bei ihrem Schul- oder Berufsabschluss zu begleiten, bleibt seit damals der Kern der Arbeit, heißt es weiter.