Heimatverein startet mit kreativen Ideen

Relativ unbeschadet durch die Pandemie gekommen und jetzt mit Volldampf in die nächsten Monate: Rück- und Ausblick bei der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Handorf boten reichlich Interessantes.

Aus „voller Fahrt bis zum Stillstand ausgebremst“ wurde durch die Corona-Pandemie auch der Heimatverein Handorf, so der Vorsitzende Raphael Castelli jetzt bei der Mitgliederversammlung.

Zum Glück gehe der Verein „relativ unbeschadet“ aus einer Zeit, in der gemeinsame Begegnungen und Veranstaltungen unmöglich waren, heraus. Die Zahl der Mitglieder habe sich sogar erfreulicherweise von 717 auf 760 erhöht, und eine Ebbe in der Kasse konnte ebenfalls vermieden werden.

Von zwei bis 101 Jahren

Die Altersstruktur reicht von zwei bis 101 Jahren und sei ein Beweis dafür, dass „der Heimatverein nicht zwingend nur für Ältere attraktiv ist“, meinte der Vorsitzende vor rund 70 Mitgliedern im Handorfer Huus. Die Zusammenarbeit habe auch in der Pandemiezeit reibungslos funktioniert, weil es eben ein „Verein für alle Generationen“ sei.

Am Heimathaus wurde im vergangenen Jahr die Gartenbestuhlung erneuert, vor Beginn der Ferien überraschte man die Grundschüler mit einem Eisgutschein. Castelli: „Wir waren uns im Vorstand einig, dass die junge Generation ganz besonders unter der Pandemie hat zurückstecken müssen.“

Veranstaltungen laufen wieder an

Ab sofort starten wieder die beliebten Veranstaltungen wie das „Bergfest“ an jedem ersten Mittwoch im Monat, und die Begegnungsveranstaltung „Draußen nur Kännchen“ wird ebenfalls wieder ein Mal im Monat angeboten. Kurzfristig ist jetzt noch eine kleine Feier am 1. Mai ab 11 Uhr im Heimathaus geplant, am 17. Mai findet die Maiandacht mit Pastor Jürgen Streuer statt.

Gestartet wird ein Projekt „Nistkästen für Handorfer Häuser“, kommentiert mit einem Augenzwinkern von Castelli: „Die einzige Immobilie, die man sich in Handorf noch leisten kann“. Mittelfristig ist ein An- und Ausbau am Heimathaus (Remise, Grillhaus, Gerätebereich) vorgesehen.

Im Vorstand aktiv sind jetzt Raphael Castelli als Vorsitzender, sein Stellvertreter ist weiterhin Peter Rottstock, Kassenwartin ist Beate Gemüth, neue Stellvertreterin Andrea Schulze, Schriftführerin bleibt Ursula Nientiedt und Stellvertreter bleibt Axel Schulze. Als Beisitzer wirken mit: Marion Bussmann, Sarah Voß, Max Hundeiker, Horst Schmidt, Eva-Maria und Thomas Benning, Marco Luttrup, Peter Kottmann und Sven Gansweidt.