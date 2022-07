Hilfe für ausgetrocknete Gewässer: Der Natur neues Leben geben

Die neue Trinkwasserleitung an der Mariendorfer Straße muss getestet werden. Hunderte Kubikmeter Spülwasser werden gesammelt.Besorgter Blick: Stadtförster Hans-Ulrich Menke lässt die unter der Trockenheit leidenden Dyckburgteiche mit Wasser befüllen. Während einer der Teiche bereits umgekippt ist, will Menke den anderen Teich so gut es geht durch den Sommer bringen.

Foto: Timo Gemmeke