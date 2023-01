Im Dachgeschoss des Heimathauses entdeckt man das alte Handorf

Im Dachgeschoss des Handorfer Heimathauses am Kirschgarten schlummert ein historischer Schatz: Horst Schmidt (88) hat mehr als 12 000 Dias „Handorf in frühen Jahren“ eingescannt.

Horst Schmidt (88) ist die gute Seele im Archiv des Handorfer Heimatvereins. Im Dachgeschoss des Heimathauses verwaltet er ein umfangreiches Archiv, mehr als 12 000 Dias „Handorf in frühen Jahren“ hat er eingescannt. Auf dem Foto zeigt er Klassenfotos aus vergangenen Jahrzehnten. Unten die Handorfer Ortslage um 1800 auf einer von Heinrich Bäumer gezeichneten Katasterkarte.

Im Dachgeschoss des Handorfer Heimathauses am Kirschgarten schlummert ein historischer Schatz. Der gibt sich allerdings nur zu erkennen, wenn man Zeit mitbringt und Lust darauf hat, mehr zu erfahren über die wechselvolle Geschichte einer Gegend, wo schon 2000 Jahre vor Christi Geburt in der Bauerschaft Dorbaum eine erste Besiedelung an Ems und Werse als wahrscheinlich gilt.